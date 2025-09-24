CHP’de İstanbul İl Kongre krizi! YSK kararını açıkladı | Oy sayımı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Karar, kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındı. Öte yandan YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılabileceğini açıkladı. Oy verme işlemi tamamlanırken saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlanarak oy sayımına geçilirken Özgür Çelik'in yeniden CHP İl Başkanı seçildiği belirlendi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan dava kapsamında kritik bir ara karar verdi.
Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.
Mahkeme yazısında, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi ve gereği istendi.
KONGRENİN DURDURULMASI İSTENDİ
24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.
Davacı Özlem Erkan ile Kamu Hukuku C. Başsavcılığı tarafından açılan dava; CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı partililerin taraf olduğu "Genel Kurul kararlarının iptali" talebi üzerine sürüyor.
BİNA ÖNÜNDE GERGİNLİK
CHP, 45.Asliye Hukuk Mahkemesinin durdurma kararına rağmen İstanbul İl Kongresi'ni başlatma kararı aldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer "Biz kongremizi yapacağız" diyerek mahkeme kararına uyulmayacağını açıkladı. Kararın tebliği için de kongrenin yapıldığı salona bir heyet giderken bina önünde gerginlik yaşandı.
YSK: DURDURULMASI MÜMKÜN DEĞİL
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması isteğine ilişkin, "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar verilmiştir." dedi.
Yener, YSK'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.
Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda, daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması, Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir."
OY SAYIMINA GEÇİLDİ
Karar sonrası CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde oy verme işlemi de tamamlandı. Oy sayma aşamasına geçildi.
ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN CHP İL BAŞKANI
Özgür Çelik yeniden CHP İl Başkanı seçilerek CHP İl Başkanlığı seçiminde 583 delegeden 414'ünün oyunu aldı.
GÜRSEL TEKİN: KONGRE TARTIŞMASI İÇİNE GİRMİYORUM
Sarıyer'deki eski CHP İl Başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, "Ben kongre tartışması içine girmiyorum. Hiç girmedik. Bizim hukuken yapmamız gereken çokça işler var. Halen demirbaşlarımızı alamadık. Halen kasayı alamadık. Bütün buna rağmen, birçok arkadaşlarımızın kötülüklerine rağmen asla bir gün yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" dedi.