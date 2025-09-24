24 Eylül 2025, Çarşamba

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.09.2025 11:30
Olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Ayıntaplı, poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca’nın çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi. Karaca ve Ayıntaplı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkarken, bu sırada odaya Karaca’nın iş arkadaşı Ç.A. girdi. Atilla Ayıntaplı, Ç.A.’dan dışarı çıkmasını istedi. Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, “İkinizi de öldüreceğim” diyerek poşetten silahını çıkardı.
