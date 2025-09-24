Antalya’da 35 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti

Antalya’da 35 metre yükseklikteki falezlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 13:37

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınında bulunan yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayalık alandan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot ve dalgıç adamlar sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi.

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üzerinden Kadir Orhanlı (31) adına kimlik çıkan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli noktalarında düşme neticesi yaralar bulunan Orhanlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.