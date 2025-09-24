Esenyurt'ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs kıskıvrak yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde polisin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan şahıs, üç sokak ötede kıskıvrak yakalandı. Yabancı uyruklu şahsın oturum izni bittiği için kaçtığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 14:19

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri devriye attığı esnada şüphelendikleri bir şahsı durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Şahıs bir anda koşarak kaçmaya başladı. Metrelerce süren kovalamaca üç sokak ötede son buldu. Yabancı uyruklu şüphelinin oturum izni bittiği için kaçtığı iddia edildi. Yakalanan şahıs işlemleri için karakola teslim edilirken, yaşanan kovalamaca ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

