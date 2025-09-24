Eskişehir'de hareketli anlar! Genç kadın ortalığı karıştırdı | Eve giren ekipler gözlerine inanamadı

Eskişehir’de eski eşi tarafından bıçaklandığını iddia ederek polise ihbarda bulunan kadın, 2 kilitli kapının arkasından yardım çağırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kapı kırılarak eve girildi. Kadının yaralanmadığı ve evde tek başına olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Işıklar Mahallesi Yiğitler Sokak 12 dış kapı numaralı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında oturan G.G. isimli kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin kontrol ettiği adreste bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

ʺEski eşim bıçakladıʺ diyen kadının kapısı kırıldı (İHA)



1 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA KAPI KIRILDI

Yarım saat geçmeden tekrar polise ihbarda bulunan G.G., eski eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bu kez adrese 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda polis intikal etti.