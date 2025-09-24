Yaşam

Eskişehir'de hareketli anlar! Genç kadın ortalığı karıştırdı | Eve giren ekipler gözlerine inanamadı

Eskişehir’de eski eşi tarafından bıçaklandığını iddia ederek polise ihbarda bulunan kadın, 2 kilitli kapının arkasından yardım çağırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kapı kırılarak eve girildi. Kadının yaralanmadığı ve evde tek başına olduğu belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Olay, akşam saatlerinde Işıklar Mahallesi Yiğitler Sokak 12 dış kapı numaralı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında oturan G.G. isimli kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin kontrol ettiği adreste bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

ʺEski eşim bıçakladıʺ diyen kadının kapısı kırıldı (İHA)ʺEski eşim bıçakladıʺ diyen kadının kapısı kırıldı (İHA)

1 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA KAPI KIRILDI
Yarım saat geçmeden tekrar polise ihbarda bulunan G.G., eski eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bu kez adrese 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda polis intikal etti.

Adrese ulaşan polis ekipleri, kapıyı açmayan ve cılız bir ses tonuyla konuşan kadın için harekete geçti. "Kapıyı aç" ikazlarının ardından polis ekipleri koçbaşı ile 2 yerden kilitlenmiş kapıyı kırmaya başladı.

Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda ikamete giren ekipler, kadının yaralı olmadığını, dairede ise tek başına olduğunu fark etti. Ekiplerin 1 saatten fazla zamanını alan kadın, elindeki sigara ile yürüyerek ambulansa bindi.

Sigarasını yere atan G.G., kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.