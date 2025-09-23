Diyarbakır'daki özel kreşteki görüntülere inceleme! Öğretmenler görevden alındı

Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:18

Diyarbakır'da özel bir kreşte çocuklara kötü muamele yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı ve şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmenlerin görevden alındığı belirtildi.

Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti. Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.