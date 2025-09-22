Otobüs şoförü fenalaşan kadın için zamanla yarıştı: O anlar kamerada

Kırıkkale'de bindiği halk otobüsünde fenalaşan kadını hastaneye yetiştirmek için güzergah değiştiren şoför takdir topladı. Kısa sürede ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 20:05

Olay, Kimeski hattında hizmet veren 71 ACK 346 plakalı Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı bir halk otobüsünde meydana geldi. Yolculuk yaptığı sırada aniden rahatsızlanan Perihan İme'ye ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı.

Otobüs şoförü Mehmet Ugantaş ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şoför Ugantaş, kadının sağlık durumu kötüleşince güzergahını değiştirerek sevk edilen ambulansa ulaştırdı. Sağlık ekibine teslim edilen Perihan İme, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

