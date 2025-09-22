Bodrum katında su tahliye ederken fenalaşan kadın kurtarılamadı

Bartın'ın Tuna Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki su tahliyesi sırasında fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 20:01

Bartın'da bir binanın bodrum katında bulunan kuyudaki suyu tahliye ederken baygın halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan ve taşan kuyudaki suyu tahliye etmek isteyen Hüseyin K., yerde baygın halde yatarken bulunmuştu. Polis ve sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde binanın bodrumundan çıkarılan Hüseyin K, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalalere rağmen Hüseyin K. kurtarılamadı.



Hüseyin K.'nın ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, elektrik çarpması, gazdan zehirlenme, kalp krizi gibi ihtimaller değerlendiriliyor. Yapılacak otopsinin ardından Hüseyin K'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

