18 Eylül 2025, Perşembe

Tunceli'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

Giriş: 18.09.2025 03:21
Güncelleme:18.09.2025 03:21
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde meydana gelen kırsal alan yangını kontrol altına alındı, alanda soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
