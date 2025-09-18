Samsun’da ağaç otomobilin üzerine devrildi

Samsun’da kaldırımda bulunan akasya ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Abdulhakhamit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdaki akasya ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden sökülerek devrildi. Mustafa Kocaman'a ait 55 ANK 590 plakalı otomobilin üzerine düşen ağaç, araçta hasara yol açarken bir binaya da yaslandı.

Cadde araç trafiğine kapandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ağacı budayıp gövdesini keserek yolu yeniden trafiğe açtı.