Van'da usulsüz park yapan tırlara yönelik denetim yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait (TCDD) Van Garı'nın yakınına park eden tırlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:00

Paylaş



ABONE OL

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son denetimlerde, İstasyon Mahallesi'ndeki Van Garı çevresinde kurallara aykırı şekilde park eden yabancı plakalı tır sürücüleri tespit edildi. Araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, araçlar bulundukları yerden kaldırılarak trafik düzeni yeniden sağlandı.