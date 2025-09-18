Yaşam

Rüyasında evinin altında define gördü! Anne ile oğlu bahçede 12 metre tünel kazdı

Fıkra gibi olay Samsun'da yaşandı. Rüyasında define gördüğü gerekçesiyle evin bahçesinde 12 metre derinliğinde tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı.

ANA-OĞUL DEFİNE AVI!

ELEKTRİKLİ VİNÇ SİSTEMİ

Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN...

Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.

Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ!

F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

