Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araçların lastiklerine zulalanmış 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, lastiklere zulalanmış 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.