DEM Parti'den Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda provokasyon! MHP'li isimden yanıt geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 11. oturumuna DEM Parti’nin provokasyonu damga vurdu. MHP’li Feti Yıldız, DEM Partililere sert çıkış yaparak, “Seni buraya askere, polise hakaret et diye çağırmadık” dedi.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:48

Paylaş



ABONE OL

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 11'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda her kesimden temsilcilere söz hakkı verildi. Ancak oturuma DEM Parti'nin provokasyonu damga vurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Partilere sert sözlerle karşılık vererek, "Seni buraya davet ettik, askere, polise hakaret et diye çağırmadık" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN