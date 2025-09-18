Elazığ'da halk otobüsünde kavga! Şoför ile yolcu birbirne girdi
Elazığ’da halk otobüsünde, şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Olay, sabah saatlerinde Yurtbaşı beldesine ait halk otobüsünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.