İstanbul'da yeni uygulama! Trafikte her arabada bu anons duyulacak

Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

Yeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir" bilinci yerleşecek.

Acil sağlık hizmetlerinde vatandaşların hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasının önemli olduğunu belirten Güner, bu noktada ambulans hizmetinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da vatandaşın her türlü sağlık problemini çözmek için mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Güner, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığında zamanla bir yarışın başladığını vurgulayarak, "Burada en önemli husus hızlı bir şekilde hastanın bulunduğu lokasyondan alınıp doğru hekime, doğru tedavi merkezine götürülmesi. Bu konuda iyiyiz. Şehir içinde 8 dakika ve kırsal bölgede yaklaşık 12, 13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz." dedi.

İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu aktaran Güner, bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini dile getirdi.