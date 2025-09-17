Berat Albayrak döneminde geçilmişti! Stanford’dan “kalıcı saat” araştırması: Kalıcı saat felç ve obezitenin önüne geçebilir

Giriş Tarihi: 17.09.2025 12:04

ABD'de ülkenin önde gelen üniversitelerinden Stanford kalıcı saat uygulamasıyla ilgili bir araştırma yaptı.

Uygulamanın insan vücudu üzerindeki etkileri mercek altına alındı, sonuçlar PNAS dergisinde yayımlandı.

"FELÇ VE OBEZİTENİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Araştırmaya göre eğer ABD, yılda 2 kez kış ve yaz saatine geçmeseydi obezite ve felç vakaları daha düşük olabilirdi.