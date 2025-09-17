Berat Albayrak döneminde geçilmişti! Stanford’dan “kalıcı saat” araştırması: Kalıcı saat felç ve obezitenin önüne geçebilir
ABD'de kalıcı yaz saatiyle ilgili yapılan bir araştırma önemli sonuçlar ortaya koydu. Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Stanford'un araştırmasına göre kalıcı saat uygulamasıyla yılda yaklaşık 300 bin felç vakasının önüne geçilebileceği ve obeziteye yakalanan insan sayısının 2,6 milyon azalacağı belirtiliyor. Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönmede kalıcı hale gelmişti.
Felç vakalarını engelleyebilir, obeziteye set çekebilir. Dikkat çekici araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
ABD'de ülkenin önde gelen üniversitelerinden Stanford kalıcı saat uygulamasıyla ilgili bir araştırma yaptı.
Uygulamanın insan vücudu üzerindeki etkileri mercek altına alındı, sonuçlar PNAS dergisinde yayımlandı.
"FELÇ VE OBEZİTENİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"
Araştırmaya göre eğer ABD, yılda 2 kez kış ve yaz saatine geçmeseydi obezite ve felç vakaları daha düşük olabilirdi.
Kalıcı saatle uygulamasıyla yaklaşık 300 bin felç vakasının önüne geçilebileceği ve obeziteye yakalananların 2,6 milyon daha az olabileceği ifade edildi.
Bilim insanları bu sonucu kişinin 24 saatlik bir güne ayak uydurma kabiliyetini ölçen "sirkadiyen yük" adını verdikleri kriterlere dayandırdı.
Araştırmalara göre kalıcı saat daha düşük sirkadiyen yük nedeniyle çoğu insan için en faydalı uygulama olarak görülüyor.