Antalya'da denize sıfır sarp kayalıklarda ot topluyor gören itfaiyeyi arıyor

Antalya'da Osman Şimşek isimli vatandaş kendi rahatsızlığına derman olmak için toplamaya başladığı bitkinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrenince mesleğe dönüştürdü. İnsanların inmeye cesaret bile edemediği 30 metrelik sarp falez kayalıklarında Kaya Koruğu toplayarak geçimini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:39

Antalya'da yaşayan Osman Şimşek'i geçtiğimiz günlerde kimsenin kenarında bile durmaya cesaret edemediği yaklaşık 30 metrelik falezlerin sarp kayalıklarında görenler mahsur kaldığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ancak, gerçek ap ayrı çıkmıştı.

Kendisini kurtarmak için gelen ekiplere falezlerin kayalık alanlarında yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiğini söylenen bir otu topladığını söylemesinin ardından ekipler bölgeden ayrılmıştı. Şimşek'in büyük zorluklarla topladığı Kaya Koruğu olarak bilinen bitkiyi toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Şimşek, yaklaşık 13 yıl önce kendi rahatsızlığına derman olması için kaya koruğunu toplamaya başladığını, bitkinin nefes darlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrendikten sonra pazarlarda satmaya başladığını belirtti.

Kaya koruğunun nefes darlığının yanı sıra, kadın hastalıkları ve ülsere de iyi geldiğini Şimşek, "Aşağı yukarı 12-13 senedir kaya koruğu topluyorum. Bir vesile ile bu otu toplamaya başladım. Çokta müşterim oluştu, çokta faydalı bir bitki. Gençlik yıllarında rahmetli bir arkadaşım vesilesi ile ilk tanıştım. Ama çok faydalı bir bitki olduğunu sonradan öğrendim. Maddi bir krize girdiğim dönemde kaya koruğunu toplamaya başladım. Ot bana destek oldu. Restoranlarda meze ve salatası yapılarak servis ediliyor. 5 tane vitamin barındırıyor, D, E, C vitamini bol şekilde bulunuyor. Gut hastalığı ve mideye kesinlikle ilaçtır. Mide ve ülsere kesinlikle iyi geliyor. Nefes darlığının da tek ilacıdır. Ben bunu kendim söylemiyorum. Kimyagerler geliyor benim yanıma pazarda satarken. Onlar söylüyor" dedi.

Bitkinin denize yakın sarp kayalık alanlarda yetiştiği için toplamasının bir hayli zor ve tehlikeli olduğunu belirten Osman Şimşet, "Emekli bir bayan doktor kaya koruğunun nefes darlığının tek ilacı olduğunu söyledi. Birde Gut hastalığına iyi geliyor. Hastalığı geçirmiyor ama, Ağrıları zayıflattığını söyledi. Miyon gibi kadın hastalıklarını da iyi geliyor. Ayrıca bağışıklığı da son derece güçlendirir. Gözümün kestiği yerden iner alırım. Çok riskli yerlerde topluyorum ama kendimi de riske atmam. Bu aylarda çok toplayamazsın. Kuraklığın yanı sıra bu otun yetişmemesi için çok sebepler var. Birde belediye istilacı otlar ekti bazı yerlere. Bu otlarda kaya koruğunun yetişeceği yerleri hep istila etti. Denize sıfır noktalarda yetişir, eskiden bu falezlerin üst kısmında bile bulunurdu. Bunu toplaması çok zordur, kimsede toplamaya kalkmasın, vallahi düşersiniz aşağıya.