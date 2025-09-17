Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Düzce Valiliğinden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
ABONE OL
Düzce'de 18 Eylül 2025 günü kuvvetli yağış bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Yağışın 18 Eylül 2025 günü saat 06:00 ile 19 Eylül 2025 saat 06.00 arasında etkili olması bekleniyor.