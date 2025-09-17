Afyonkarahisar'da babasının bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, babası B.A. tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Remzi Anıl Akkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan baba cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da dün gece babası tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akkaya burada yapılan müdahaleye rağmen sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

