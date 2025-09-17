Bitlis semalarında binlerce kuş gökyüzünü kapladı o anlar kamerada

Bitlis'in Güroymak ilçesinin doğal alanlarında akşam üstü müthiş bir doğa olayı yaşandı.

17.09.2025 13:38

On binlerce kuş aynı anda uçarak adeta ahenkle dans etti. Zaman zaman kümelenen kuşlar alçak uçuşa geçerken, binlerce kuşun aynı anda uçtuğu anlar muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.

Olayın tanığı olan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Akşamüzeri doğada yürüyorduk, bir anda on binlerce kuşun gökyüzünde belirdiğini gördüm. Kuşların senkronize şekilde hareket ederek gökyüzünü kaplaması, alçak uçuşları sırasında çıkardıkları sesle birleşince adeta büyüleyici bir manzara oluşturdu. Bu görüntü, Bitlis ilinin doğal alanlarının kuşlar için ne kadar önemli bir konaklama ve beslenme noktası olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.