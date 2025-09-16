Yaşam

Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı

Karaman'da motosikletin çarptığı yaya kadın ile sürücü yaralandı.

Kaza, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan D.A.'ya (53), R.E. yönetimindeki 70 ACP 344 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya kadın ile motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazadan dolayı trafik yoğunluğunun olduğu cadde üzerinde trafiği yönlendirdi. Yaralı D.A. isimli kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.E. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.