Samsun'da ailesini tehdit eden ağabeyini kades uygulamasıyla yakalattı

Samsun'da bir genç kız, kendisine tehdit ve hakarette bulunan ağabeyini KADES uygulamasından yakalattı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.(24) isimli genç kız, ağabeyi M.M.'nin (28) kendisine tehdit ve hakarette bulunması üzerine KADES uygulamasından ihbarda bulundu.

Aile fertleri anne S.M. (48), baba B.M. (56) ve kardeş M.C.M. (21) de şüpheliden şikayetçi olup tedbir kararı talep etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.