Yaşam

Samsun'da ailesini tehdit eden ağabeyini kades uygulamasıyla yakalattı

Samsun'da bir genç kız, kendisine tehdit ve hakarette bulunan ağabeyini KADES uygulamasından yakalattı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Samsun'da ailesini tehdit eden ağabeyini kades uygulamasıyla yakalattı

Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.(24) isimli genç kız, ağabeyi M.M.'nin (28) kendisine tehdit ve hakarette bulunması üzerine KADES uygulamasından ihbarda bulundu.

AİLESİNİ TEHDİT EDEN AĞABEYİNİ KADES UYGULAMASIYLA YAKALATTI

Aile fertleri anne S.M. (48), baba B.M. (56) ve kardeş M.C.M. (21) de şüpheliden şikayetçi olup tedbir kararı talep etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.