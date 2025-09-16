Akşehir Devlet Hastanesine 30 pratisyen hekim atandı

Konya'nın Akşehir İlçe Devlet Hastanesinde çalışmak üzere 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 30 pratisyen hekim atandı.

Atamaları yapılan hekimler, Acil Tıp Uzmanı ve Acil Sorumlusu Uzman Dr. Burak Solgun'un oryantasyon eğitiminde bir araya geldi. Programda genç hekimlere hitap eden Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Bülent Erdem, 'Hem devlet hastanemize hem de mesleğe hoş geldiniz' diyerek hayırlı olsun temennilerini iletti. Erdem, meslek hayatlarında dikkat etmeleri gereken noktalarla ilgili tecrübelerini paylaşarak istişarelerde bulundu.



Yapılan atamalarla birlikte Akşehir Devlet Hastanesi'nde 59 pratisyen hekimle tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldı.

