Yaşam

Eski eşini boğazını keserek katletmişti! Katilden pişkin savunma

Antalya’da, infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu (48), eski eşi Ayten Çağıran’ı (44) boğazını keserek öldürdü. Savcılık, Kocaoğlu’nun “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Eski eşini boğazını keserek katletmişti! Katilden pişkin savunma

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Pişmanım." dedi.

Abdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katlettiAbdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katletti

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Abdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katlettiAbdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katletti

NE OLMUŞTU?

Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran 2024'te önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu. Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti. Tutuklanan eski koca hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Abdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katlettiAbdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katletti

KAN DONDURAN NOT

Olayın ardından müştekiler tarafından sanığın cüzdanında bulunan ve eski eşini öldüreceğini yazdığı notta, "Geceden çıkışta uyumaya gidiyorum. Seydi'ye telefonu bırakıyorum. Seydi ara sıra mesaj atıyor. Motorla gidiyorum. Akşam iş çıkışı bekliyorum. İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum" ifadeleri yer almıştı.

Abdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katlettiAbdülkadir Kocaoğlu eski eşi Ayten Çağıran'ı katletti

'SENİN İÇİN KARIMDAN BOŞANDIM'

Dava dosyasında yer alan ve sanığın eşini aldattığı iddia edilen kadına yazdığı mektupta ise "Benimle evlenmek için söz verdin. Senin için karımdan boşandım. Karımdan, çocuklarımdan, malımdan oldum. Dünya kadar paramı yedin, içtin. En son konuşmamızda bana, 'Senin paranı yemek için seninle birlikte oldum' dedin. 'Bunu senin yanına bırakmam' dedim. Bu da sana ömrün boyunca ders olsun. Benim canımı yaktın, senin de canın yansın" ifadeleri ile hakaret içerikli sözler yer almıştı.