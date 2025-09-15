Sivas'ta son tüketim tarihi geçmiş cipslere el konuldu

Sivas’ta Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetledikleri bir bakkalda son tüketim tarihi geçmiş cipsler ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 14:31

Paylaş



ABONE OL

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların etiketi kapatılmış ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir bakkalda yapılan denetim sonucu son tüketim tarihi kapatılarak satışa sunulan 72 paket cips ele geçirildi. Ürünlere el koyan zabıta ekipleri, tutanak tutarak el konulan cipsleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.