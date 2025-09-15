Adıyaman'da motosiklet direğe çarptı: Bir ağır yaralı

Adıyaman Valilik Kavşağı’nda Mahir Ç. (17) yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak direğe çarptı. Ağır yaralanan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 14:39

Adıyaman'da, kontrolden çıkan motosikletin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağı'nda Mahir Ç. (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahir Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahir Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

