Karaman'da kontrolden çıkan araç takla attı

Karaman'da seyri halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç tarla yoluna takla attı. Kazada sürücünün yanındaki yolcu yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 05:49

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Konya kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarla yoluna takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu olan bir hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

