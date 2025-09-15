Ankara'da iki araç çarpıştı biri takla attı! 5 yaralı
Ankara'da gece saatlerinde iki otomobil Ayaş - Beypazarı yolu üzerinde çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan biri takla atarak savruldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken; 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ayaş semtinde meydana geldi. İddialara göre, Ayaş - Beypazarı yolu üzerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından 2 araçta toplam 5 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.