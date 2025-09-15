Ankara'da iki araç çarpıştı biri takla attı! 5 yaralı

Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:43

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ayaş semtinde meydana geldi. İddialara göre, Ayaş - Beypazarı yolu üzerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.