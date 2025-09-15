Antalya'da iki motosikletli çarpıştı: 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, başka bir motosikletli ile çarpıştı. Yaşanan kazada 3 çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.(14) idaresindeki 07 BSL 348 plakalı motosiklet, Y.Ö.A.(17) idaresindeki 07 BTD 917 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri ile 07 BSL 348 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.(16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

