Malatya'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Malatya'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu imalathanede maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 13:39

Paylaş



ABONE OL

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Boncuk Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, imalathanede maddi hasar oluştu.