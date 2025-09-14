Bursa’da öldüresiye dayak kamerada: 2 kişi bir kişiyi darp etti

Bursa’da iki şahıs, bir kişiyi yere yatırıp darp etti. O anlar kameraya yansırken, şüpheliler bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 saldırgan, akşam saatlerinde sokak ortasında bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle şahıs, saldırganların hedefi oldu. İki kişi, vatandaşı yere yatırıp defalarca tekme ve yumrukla vurdu. Mahalle sakinleri korku içinde polisi ararken, darp mağduru adam ise canını zor kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler için polis çalışma başlattı.