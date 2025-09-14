2 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Uzman isim uyardı: Hemen bunu yapın

Ağız kanserine yakalanmamak için tütün ve alkolden uzak durulması gerektiği belirtildi. (DHA)

KANSERE YAKALANMAMAK İÇİN TÜTÜN VE ALKOLDEN UZAK DURULMALI

Ağız kanserinden korunmanın en kısa yolunun tütün ve alkolden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gündüz, "Ağız kanserinden korunmanın en kısa çözümü tütünden uzak kalmak ve alkolden uzak kalmaktır. Şimdi tabii tütün bağımlılığı da ülkemizde büyük bir sorun teşkil ediyor. En azından bunu azaltmak, işte bu nargile, puro, pipo gibi çok daha yoğun nikotin ve tütün olan ürünlerden mümkün olduğu kadar azaltmakla geçmekte. Bir de alkolü mümkün olduğu kadar azaltırsanız bu tip problemler daha az bilimsel olarak da görülmekte. Son yıllarda Human Papilloma Virüsü (HPV) dediğimiz virüsün hem rahim kanserlerinde hem de ağız kanserlerinde rolü olduğu görüldü. Şimdi yapılan uygun yaşlarda aşılamalar bunlara karşı nispeten koruyuculuk sağlamakta. Ancak en önemlisi cinsel birlikteliğinizi yaşayacağınız partnerinizle güvenli cinsel birliktelik yaşamak ve de bu aşıları yaptırmak olarak düşünmekteyiz." dedi.

AĞIZ KANSERİ BULAŞICI DEĞİL

Ağız kanserinin bulaşıcı olmadığını belirten Gündüz, "Bir kere insanlar şöyle de düşünüyor, diş kanseri var mı? Şimdi diş kanseri diye bir şey yok. Oral kanserler dediğimiz şey, dudaklar değil, diş eti, yumuşak damak, sert damak dediğimiz bölgeyi kapsar. Oral kanserlerin, tüberküloz gibi, bir hepatit gibi bulaşma şansı bulunmamaktadır. Yani bireyin kendisinde olur, kaybolur veya hastayı ne yazık ki ölüme götürür. Yani bulaşmaz." diye konuştu.