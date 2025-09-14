Elazığ'da deprem! Detaylar belli oldu
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 13.19’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13:19'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.