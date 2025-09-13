Aydın'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3 araç zarar gördü

Giriş Tarihi: 13.09.2025 04:43

Foto: İHA

2.41 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Tufan Ç. yapılan alkol testinde 2.41 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkolden el konulduğu tespit edildi. Araç sahipleri ve polislerle tartışan Tufan Ç., arabayı kullanmadığını söyleyerek "Benim ailevi psikolojilerim var, birilerine de psikolojik olarak takılacağım. Benim hayatım bitmiş, sıra size geliyor ona göre. Ben arabayı kullanmadım, benim arabam otoparkta. Çek ama sonu hoş olmayacak birilerine. Uyarıyorum, seni de uyarıyorum" diyerek tehditlerde bulundu.

Sağlık çalışanı olduğu belirtilen Tufan Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.