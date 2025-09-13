İzmir'de motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı: Yaşamını yitirdi
İzmir'in Balçova ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Rahmi Gülcan (28) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe Kavşağı yakınında meydana geldi. Rahmi Gülcan yönetimindeki 35 AZK 747 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Gülcan çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülcan'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.