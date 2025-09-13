Çorum'da 21 kök kenevir yakılarak imha edildi

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler tarafından komisyon gözetiminde kenevirler yakılarak imha edildi.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 04:36

Paylaş



ABONE OL

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen kenevir bitkilerinin imhası için resmi işlem başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon gözetiminde kenevirler kontrollü bir şekilde yakılarak yok edildi.

Açıklamada, vatandaşlara da şüpheli durumları güvenlik birimlerine ihbar etmeleri çağrısında bulundu. İlçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN