Arnavutköy'de korkutan yangın: Akaryakıt tankeri ve konteynerler cayır cayır yandı
Arnavutköy Deliklikaya mahallesinde gece saatleri özel endüstri bölgesinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin bilinmediği olayda 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Arnavutköy ilçesine bağlı Ömerli Deliklikaya mahallesinde gece saat 00.15 sıraları Şeker Caddesi'nde yer alan özel endüstri bölgesinde çıktı. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangında 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev aldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sirayet nedeniyle yangını güçlükle de olsa kontrol altına almayı başardı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini sağladı.
Yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangının söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili çalışma başladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.