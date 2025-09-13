Arnavutköy'de korkutan yangın: Akaryakıt tankeri ve konteynerler cayır cayır yandı

Giriş Tarihi: 13.09.2025 04:02

Arnavutköy ilçesine bağlı Ömerli Deliklikaya mahallesinde gece saat 00.15 sıraları Şeker Caddesi'nde yer alan özel endüstri bölgesinde çıktı. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangında 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sirayet nedeniyle yangını güçlükle de olsa kontrol altına almayı başardı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini sağladı.