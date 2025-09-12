Park halindeki TIR'a çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.09.2025 16:27

Malatya kara yolunda park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kaya yönetimindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, arızalandığı için yol sürücüsü Ö.K.'nin yol kenarına park ettiği 23 AFM 920 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR'ın altına giren aracın sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

