Kayseri'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya kara yolu Çakıllıpınar mevkiinde meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.