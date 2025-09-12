Şantiyede istinat duvarı çöktü: 2 işçi yaralandı

Kadıköy’de bir şantiyede istinat duvarının kayması sonucu 2 işçi yaralandı. İşçilerden biri mesai arkadaşları tarafından, diğeri ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy'de yapımı devam eden bir inşaat şantiyesinde istinat duvarının kayması sonucu 2 işçi yaralandı. İşçilerden biri mesai arkadaşları tarafından, diğeri ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla göçük altından çıkarıldı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanında bulunan istinat duvarı aniden kaydı. İki işçi, kayan duvarın altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri, mesai arkadaşlarının çabasıyla göçükten kurtarılırken, diğer işçi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı.

Görgü tanığı Murat Kargı, yaşananları şöyle anlattı:

"Yan sokakta iş yerimiz vardı, bağrışma seslerini duyduk. Olay yerine geldiğimizde iki kişinin göçük altında olduğunu gördük. İlk olarak işçilerden birini arkadaşları çıkardı. Diğer işçiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Beline kadar toprak altındaydı, nefes alabilecek bir pozisyonu vardı. Hastaneye kaldırıldılar."

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

