Yaşam

Maltepe’de çatı katı alev alev yandı: Kısa süreli panik yaşandı

Maltepe Çınar Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Maltepe’de çatı katı alev alev yandı: Kısa süreli panik yaşandı

Maltepe Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak'ta saat 17.20 sıralarında 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

MALTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN