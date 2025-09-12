Geleneksel Oyunlar Tırı Erzincan'da!

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 39'uncu durağı Erzincan oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar, öncelikle deprem bölgesindeki illerden başladıkları etkinliklerde 39'uncu durak olarak Erzincan'a geldiklerini söyledi.

Kızılay Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

Tırın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını belirten Yaşar, şunları ifade etti:

"Bugün burada hem halk hem çocuklar bizi büyük bir sevgiyle, coşkuyla karşıladı. Her gittiğimiz ile bir tır dolusu mutluluğumuzu götürüyoruz. Onlarla paylaştıkça daha da çoğalıyor. Geleneksel oyunlarımızı yaşatarak, yaşatırken de aktararak aynı zamanda çocuklarla keyifli birer anı biriktiriyoruz."

Yaşar, bir sonraki duraklarının Sivas olacağını dile getirdi.