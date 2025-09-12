Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu!

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 14:51

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya platformu üzerinden "Sıfır faizli kredi kampanyası" ile temin edilen kişisel bilgilerin paylaşılarak vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Niğde, Tekirdağ, İzmir ve Samsun'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.