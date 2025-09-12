Edirne'de otomobil köprü ayağına çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Edirne’de Avrupa Otoyolu’nda 70 yaşındaki V.A’nın kullandığı otomobil, Söğütlüdere Üst Geçit Köprüsü ayağına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolda Edirne istikametinde seyreden V.A. (70) idaresindeki 06 JUK 40 plakalı otomobil, Söğütlüdere Üst Geçit Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
V.A'nın cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.