Çorum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi yaralandı
Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.K. (57) idaresindeki 55 AAY 702 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.L.B. (11) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.