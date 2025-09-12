Avcılar'da korku dolu anlar! Otomobil alevlere teslim oldu
Avcılar'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın saat 09.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Reşit Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 11 AAF 676 plakalı otomobilin motor kısmında başladı.
Kaputtan yükselen dumanı gören sürücü aracı durdurarak, indi. Yangın, kısa sürede aracın tamamına yayılırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.