Samsun'da tarihi eser operasyonu!
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 12 tabanca, 4 kama ile kılıç ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.