Konya'da öğrencilerin güvenliği için çevreleri park ve bahçeler denetlendi

Konya'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri için sabah giriş ve öğlen çıkış saatlerinde okul önleri ve çevresinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 14:02

Trafik ekipleri servis araçlarını ve okul çevresindeki araçları tek tek kontrol ederken, asayiş ekipleri de park ve bahçelerde denetim yaparak çocukların huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam etmesini sağladı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen uygulamalarla hem öğrencilerin güvenliği hem de çevredeki düzen en üst seviyede tutuldu. Öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için okul kantinleri denetlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Tarım Müdürlükleri ve zabıta ekiplerinin katılımıyla çok sayıda okul kantininde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin mevzuata uygunluğunun yanı sıra kantin çalışanlarının GBT, suç kaydı incelemeleri yapıldı.



Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul ve çevrelerinin trafik, asayiş ve kantin işletmeleri açısında eğitim süresince denetleneceğini, çocukların eğitim hayatını güvenle sürdürebilmeleri için yapılan çalışmaların üst düzeyde tutulacağını ifade etti.