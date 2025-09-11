Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu! El bombası ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 17 el bombası ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla Viranşehir kırsalında belirlenen adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında; 1 lazerleme, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 12 piyede tüfeği, 13 dürbün, 17 el bombası, 23 tabanca, 212 şarjör, 23 bin 822 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.