Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu! El bombası ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 17 el bombası ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 13:37

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla Viranşehir kırsalında belirlenen adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında; 1 lazerleme, 4 tabanca, 5 av tüfeği, 12 piyede tüfeği, 13 dürbün, 17 el bombası, 23 tabanca, 212 şarjör, 23 bin 822 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

